Baldige Änderung der Islam-Statuten

Anas Schakfeh: Nächste Wahlen sind große Aufgabe. | Einige Muslime üben Kritik. | Wien. Seit drei Jahren kündigt Anas Schakfeh, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), eine neue Verfassung an. In Kürze könnte es soweit sein: Am Samstag wird der Schurarat - das legislative Organ der IGGiÖ - über einen neuen Entwurf abstimmen.