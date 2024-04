Bange Hoffnung auf baldigen Aufschwung am Rio de la Plata

Warme Worte kann sich die Regierung in Buenos Aires nicht leisten: Argentinien steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte und führt derzeit schwierige Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds über seine Umschuldung. Rund 140 Mrd. Dollar (133 Mrd. Euro) schuldet das Land internationalen Gläubigern. In der Rangliste der Schuldner steht eine Gruppe ganz hinten an: Privatanleger, die Argentinien-Anleihen zeichneten.