Bank Austria und Creditanstalt fusionieren Leasingaktivitäten

Die neue "Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH", deren Geschäftsführung Ortwin Klapper (Vorsitzender), Thomas Aistleitner (stv. Vorsitzender), Heinz Kunesch und Peter Tichatschek



innehaben, hat sich die Latte hoch gelegt.



So sollen die Kosten um 20% bis 25% reduziert werden, was auch einen Personalabbau zur Folge haben werde, sagte Klapper gestern vor Journalisten. Die führende Position in Österreich soll



gehalten werden. Mit einem Geschäftsvolumen von 52 Mrd. Schilling (1998) hält die BA/CA Leasing einen Marktanteil von 18%. Das Unternehmen beschäftigt im Inland 420 und im Ausland 430 Mitarbeiter.