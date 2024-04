"Banken reichen immer alle Kosten an Kunden weiter"

Während sich die Sorgen der Investoren auf Griechenland fokussieren, könnte Irland rasch Probleme bekommen: Griechenland leide zwar unter politischer Instabilität, verfüge aber über viele Möglichkeiten, Ausgaben zu kürzen. Dublin hingegen habe die Optionen der Haushaltskonsolidierung fast ausgeschöpft und brauche wegen der hohen Kosten für die Banken-Rettung dringend mehr Einnahmen und stärkeres Wachstum, so Levy.



Euro kommt unter Druck



Die Frage, ob und wann ein in Probleme geratener Staat Hilfe erwarten kann, sei gerade in der Eurozone völlig ungeklärt und trage massiv zur Verunsicherung der Märkte bei. So würde sich Levy nicht darauf verlassen, dass griechische Staatsanleihen völlig sicher sind: Athen wird im April und Mai einen großen Teil seiner Schulden refinanzieren müssen. Ein Hilfskredit von anderen Euro-Ländern sei zu Beginn der Konsolidierung zwar wahrscheinlich. Levy sieht darin aber keine Lösung, sondern ein Alarmsignal: Eine zweite Rettungsaktion wäre deutlich schwerer zu bekommen.



Überdies könnte die Büchse der Pandora geöffnet werden: "Wenn es 20 Milliarden Euro ausmacht, kein Problem. Aber was, wenn Irland oder Spanien die nächsten wären: 200 Milliarden wären eine andere Frage." Dann wären wohl selbst Staaten der Eurozone auf den Währungsfonds angewiesen. Die auseinander driftende Fiskalpolitik in Europa wird auch den Euro unter Druck bringen, erwartet Levy. Eine Abwertung gegenüber dem Dollar werde von exportorientierten Ländern freilich sehr begrüßt.



Jon Levy ist Analyst für die renommierte New Yorker Beratungsfirma Eurasia Group und referierte im Wiener Hayek-Institut.