BankPrivat AG vor Marktstart

Als Vorstandsmitglieder wurden die derzeitige Leiterin des Private Banking der Bank Austria, Ruth Iwonski-Bozó, und Gordian F. Gudenus vom International Private Banking der CA,



designiert. Michael Wieser, stellvertretender Leiter der Abteilung Privatbank in der CA, wurde zum Direktor mit Generalvollmacht bestellt.



In Österreich verfügen etwa 150.000 Bürger über ein Vermögen von 1 Mill. bis 15 Mill. Schilling, etwa 7.000 besitzen 15 Mill. bis 150 Mill. Schilling, und 350 "Super-Reiche" haben sogar noch mehr,



berichtete BA-Vorstand und Vize-Aufsichtsratsvorsitzender der BankPrivat, Friedrich Kadrnoska, am Freitag vor Journalisten. Hauptkonkurrent der BankPrivat ist die Constantia Privatbank, die nach



Angaben von Karl Petrikovics das verwaltete Vermögen heuer von 42 Mrd. auf 46 bis 47 Mrd. Schilling steigern konnte.