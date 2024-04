Bares Geld vom Radio

Es ist ja schön, dass die Radiostationen auch in der Krise noch Geld zu verschenken haben. Auch wenn mitunter angeblich die eigenen Angestellten leiden. Wie bei Kronehit: Dort heißt es nämlich: "Wenn ich nicht in der nächsten Stunde elf (oder auch dreizehn, je nachdem) Songs spiele, kassierst du mein Gehalt." Dass die Moderatoren tatsächlich eine absolute Nulllohnrunde erleiden müssen, diese Sorge muss man sich freilich nicht machen. Gewonnen haben dabei aber tatsächlich schon Hörer (wenngleich zum Beispiel dank eines Geisterfahrers, der so oft gemeldet werden musste, dass sich einfach die nötige Zahl an Liedern nicht ausging).