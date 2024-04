Bargeld für Gewichtsverlust

Wer sich sonst nicht mehr zu helfen weiß, winkt mit dem Geldschein. In Großbritannien hat sich die Zahl der Darmoperationen gegen Fettleibigkeit seit 2000 verzehnfacht. Die britische Krankenkasse NHS erwägt daher Anreize ähnlich dem Bonus-Malus-System in der KFZ-Versicherung: Sie will Übergewichtige dafür entlohnen, abzunehmen. In Pilotstudien bekamen etwa Schwangere, die das Rauchen unterließen, wöchentlich Supermarkt-Gutscheine und erhielten Übergewichtige fürs Abnehmen bis zu 400 Pfund in bar.