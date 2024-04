Bärige Weihnachten

Bereits seit vielen Jahrzehnten lassen die berühmten Stofftiere mit dem Knopf im Ohr Kinderaugen strahlen. Aber auch die Herzen von Sammlern und Liebhabern schlagen beim Anblick eines der berühmten Steiff-Tiere oftmals schneller. Mit einer Sonderedition in limitierter Auflage für das heurige Weihnachtsfest hat sich die Margarete Steiff GmbH wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Bär als Weihnachtsmann mit einem Jutesack auf einem Rentierschlitten, ein 11 cm kleiner Weihnachtsbaumbär in einer Filzbox und "Santa's Elf", der Helfer des Weihnachtsmannes in grünem und rotem Samt sind die Highlights des heurigen Steiff-Winters.