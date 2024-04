Barroso: Atomkraft auf dem Vormarsch

25 Energiemärkte sind "absurd". | Brüssel. Es dürfe keinen Nationalismus am Energiesektor geben, warnte EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso. "Gerade weil Energie ein strategischer Bereich ist, müssen wir gemeinsam handeln", appellierte er. "Wir brauchen einen europäischen Markt für Strom und Gas und nicht 25 verschiedene". Die nationalen Energiemixe blieben zwar unbestritten in der Kompetenz der Mitgliedsstaaten. Er glaube aber, "Atomkraft wird in Zukunft immer mehr ein Thema werden". Nicht nur planten 13 Länder in Europa weiter in Kernenergie zu investieren. Selbst Russland sei trotz seiner enormen Öl- und Gasreserven zu einem Ausbau seiner Atomkraftkapazitäten entschlossen.