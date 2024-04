Basel II ist noch nicht beschlossen

Basel II bereitet auch der österreichischen Freizeitwirtschaft Bauchweh. Doch noch ist es nicht so weit. Erst wenn es einen Beschluss des Basler Ausschusses gibt, werde es zu einer Richtlinienentscheidung der EU kommen, betonte Othmar Karas, Mitglied des Europäischen Parlaments, gestern in seinem Vortrag beim ÖHV-Kongress in Saalfelden. Jetzt sei es wesentlich, so einzuwirken, dass Basel II "richtig" kommt.

Besondere Rücksicht müsse auf die Klein- und Mittelbetriebe (KMU) genommen werden. In der nationalen Wirtschaftspolitik bestehe auf jeden Fall Handlungsbedarf: Die schlechte Eigenkapitalstruktur der Betriebe müsse verbessert, die Fremdfinanzierung und die Betriebsübergabe erleichtert und die Steuerpolitik zum Vorteil der Unternehmen verändert werden, so Karas.



Die Financiers der Hotellerie in Österreich seien derzeit zu 89% die Banken, erläuterte der Direktor der ÖHT Tourismus Bank GmbH, Franz Hartl. Wegen der geringen Eigenkapitalausstattung der Tourismusbetriebe sollten bei der Kreditvergabe auch dynamische Aspekte berücksichtigt werden. Als Auswirkungen von Basel II prognostizierte Hartl, dass etwa 30% der Gesamtwirtschaft in Österreich mit höheren Zinsen konfrontiert werden - innerhalb der Hotellerie hätten 45% mit höheren Kreditzinsen zu rechnen. Rund 25% der Unternehmer könnten jetzt schon keine zusätzlichen Zinsbelastungen verkraften - genau jene würden aber die negativen Auswirkungen von Basel II zu spüren bekommen.



"Argumente, warum sich die Unternehmen nicht vor Basel II fürchten brauchen", führte die Vizegouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Gertrude Tumpel-Gugerell an: Was die befürchtete Verteuerung von Krediten betrifft, sollte sich der überwiegende Teil der österreichischen Unternehmen keine Sorgen machen, da sie in Bonitätsklassen angesiedelt seien, in denen es zu keinen Verteuerungen kommen werde. Als Verhandlungserfolg wertete Tumpel-Gugerell, dass nun im Basler Ausschuss Überlegungen zu speziellen Konditionen für KMU angestellt werden. Abgesehen davon sei noch nicht entschieden, wie viele Banken auf das neue System umsteigen.