Bauer sucht Frau, der ORF die Quote

Der ORF hat sich wirklich Mühe gegeben, die "Night of Pop", die in der Vorwoche nahe Graz über die Bühne ging, zum Ereignis von Weltrang hochzustilisieren. Was da an Promotion in den ORF-Radios gespielt wurde, grenzte für manche Zuhörer wohl schon an akustische Belästigung. Am Freitag war das Hochglanzprodukt dann im Hauptabend zu sehen.