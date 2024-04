Bauernbund contra Arbeiterkammer: Alte und neue Fronten im Milchstreit

Die Milchwirtschaft ist in Österreich nicht nur ein Wirtschafts-, sondern vor allem ein Politfaktor. Dafür sind weniger die Umsätze (2008 rund 2,14 Milliarden Euro), sondern primär die 44.000 Milchbauern ausschlaggebend, deren Zahl zwar beständig sinkt, hinter denen aber immer noch eine starke Lobby steht. | Der Erregungsgrad der Milcherzeuger lässt sich an einer einfachen Zahl bemessen: dem Erzeugermilchpreis. Das ist jenes Geld, das die Molkereien für die angelieferte Rohmilch zahlen. Die Bauern hätten gerne 40 Cent pro Kilo, erhalten derzeit aber nur 31 bis 35 Cent. Und sie befürchten ein weiteres Abrutschen, weil der Lebensmittelhandel soeben die Verkaufspreise gesenkt hat: Die billigste Milchpackung kostet in Österreich nach 89 Cent zu Jahresbeginn jetzt 69 Cent, in Deutschland gar nur 49 Cent pro Liter. Das erhöht den Druck auf die Molkereien, die ihrerseits die Bauern in die Pflicht nehmen. Grund für diese Abwärtsspirale ist, dass ein eklatantes Milchüberangebot auf den internationalen Märkten herrscht. Was, langfristig betrachtet, der Normalzustand ist.