bauMax zieht sich aus Ungarn zurück

Wien/Klosterneuburg/Budapest. Im Zuge der laufenden Sanierung will sich die angeschlagene Baumarktkette bauMax auch aus Ungarn komplett zurückziehen. Die 14 ungarischen Standorte sollen schrittweise bis April geschlossen werden, teilte das Unternehmen heute, Mittwoch, in einer Aussendung mit. bauMax will sich künftig auf Österreich, Tschechien und die Slowakei konzentrieren und das Online-Geschäft ausbauen.



Zustellservice und anderes Sortiment



bauMax setzt dabei auf das neue Vertriebskonzept, das im Oktober am Standort in Tulln vorgestellt wurde. In Tschechien und in der Slowakei will bauMax mit einem Webshop starten; in Österreich soll ein Zustellservice eingeführt werden. Weiters wird das Sortiment umgestaltet.



Das "Konzept Tulln", das den traditionellen Handel mit der Online-Welt verbinde, habe die Umsätze in den drei Monaten bisher um 15 Prozent pro Quadratmeter gesteigert. Die Kunden kauften im Schnitt um 7,4 Prozent mehr ein. Deshalb sollen nun die Märkte in Österreich, Tschechien und der Slowakei entsprechend umgestellt werden.



XXXLutz übernimmt Standorte



Die Standortimmobilien in Ungarn übernimmt den Angaben zufolge der Möbelhändler XXXLutz. Für die betroffenen Mitarbeiter würden derzeit "unterstützende Rahmenmaßnahmen" ausgearbeitet.



"Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist es notwendig, die ganze Kraft auf die anderen drei Länder zu setzen und uns leider aus Ungarn zu verabschieden", bedauerte Unternehmenschef Michael Hürter.



Der Rückzug aus der Türkei erfolgte bereits im abgelaufenen Jahr. Die Tochtergesellschaften in Rumänien und Bulgarien wurden ebenfalls verkauft.