BAWAG-Affäre: Tumpel schließt Rücktritt aus

Wien. Arbeiterkammer-Präsident Herbert Tumpel, der von 1987 bis 1997 Aufsichtsratspräsident der BAWAG war, weist neuerlich alle gegen ihn gerichtete Kritik zurück und schließt seinen Rücktritt weiter aus. In der am Dienstag erscheinenden Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "trend" erklärt Tumpel, dass er in der SPÖ und in der AK selbst nun "mit Fragen konfrontiert" sei, "aber nicht mit Kritik". An Rücktritt denke er nicht. "Ich glaube auch nicht, dass ich meiner Partei damit helfen könnte."