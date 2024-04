Bawag-Ausschuss: KPMG steht zu Bilanz-Bestätigung

"Kein Grund, Testat zu widerrufen." | Wien. Der Rechnungshof-Unterausschuss im Parlament hat sich am Mittwoch erneut mit der Causa Bawag befasst. Vorgeladen waren die ehemalige Nationalbank-Direktorin Gertrude Tumpel-Gugerell, Peter Mayerhofer, ehemals Bawag-Prüfer in der Nationalbank, sowie Hans Zöchling und Robert Reiter von der Wirtschaftsprüfungskanzlei KPMG. Sie haben jene Bawag-Bilanzen testiert, in denen Spekulationsverluste durch geheime ÖGB-Haftungen verschleiert wurden. Gegen beide ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bilanzfälschung.