BAWAG im Übernahmefieber

"Wir haben einen fairen Kaufpreis geboten und sind optimistisch, den Zuschlag zu erhalten", zeigte sich BAWAG-Generaldirektor Helmut Elsner am Montag abend in einer Pressekonferenz



zuversichtlich. Die ÖVKB, die in Österreich die ersten Sparbuchautomaten errichtet hat und derzeit eine Bilanzsumme von rund 4,5 Mrd. Schilling aufweist, solle auf jeden Fall als selbständiges



Institut bestehen bleiben.



An der Hypo Bausparkasse will die BAWAG gemeinsam mit ihrem strategischen Partner und Minderheitsaktionär BayernLB bis zu 70%, aber mindestens 51% erwerben, sagte Elsner. Die BAWAG will dem Bausparin



stitut, das derzeit in Österreich einen Marktanteil von 3% hält, kurzfristig zu einer Verdoppelung dieser Kennzahl verhelfen. Der Vertrieb mit Wüstenrot-Produkten werde eingestellt.



Im ersten Halbjahr 1999 ist es der BAWAG, deren Mehrheitsaktionär der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) ist, gelungen, das Betriebsergebnis um 4,2% auf 1,049 Mrd. Schilling zu steigern. Die



Bilanzsumme betrug zur Jahresmitte 287,6 Mrd. Schilling (plus 7,6%). Als besonders erfreulich hob Elsner den mit 7,8% deutlich über dem Marktdurchschnitt liegenden Zuwachs bei den Forderungen an



Private hervor.