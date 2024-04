Bawag: Neun mal "nicht schuldig"

Weninger bei Bilanzfälschung noch unschlüssig. | Elsner blieb am Nachmittag fern. | Schöffin erlitt Kreislaufkollaps. | Wien. Der zweite Tag im Bawag-Prozess begann, wie der erste geendet hatte: heiß. Bereits in der Früh wurden im Gerichtssaal 29 Grad gemessen. Auch inhaltlich wurde dort angeknüpft, wo am Montag Nachmittag abgebrochen wurde, nämlich bei den Plädoyers der Verteidiger. | Der Anwalt von Ex-Bawag-Vorstand Hubert Kreuch verteidigte das Vorgehen der Angeklagten, den Aufsichtsrat (AR) der Bank nicht über die Verluste aus den Karibik-Geschäften zu informieren, da in diesem nichts geheim bleiben konnte. Die daraus erwachsene Berichterstattung hätte unweigerlich zu einem Run auf die Bank geführt, woraus dieser ein wesentlich größerer Schaden entstanden wäre.