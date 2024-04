BAWAG und Innovationsagentur initiieren "uni-venture"-Fonds

10 bis 20 Firmen der Branchen Biotechnologie, Medizintechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie sollen mit einem Grundkapital von 100 Mill. Schilling, das von der BAWAG investiert



wird, gegründet werden. Bei erfolgreichem Verlauf ist an die Aufstockung des Fonds gedacht, sagte der Geschäftsführer der Innovationsagentur, Helmut Dorn, am Freitag in einer gemeinsamen



Pressekonferenz mit BAWAG-Vertretern.



Das Management des Fonds wird vom Team des Seedfinancing-Programmes der Innovationsagentur abgewickelt. Die Laufzeit beträgt längstens 10 Jahre, erklärte Stefan Koren, der bei der BAWAG für die



Entwicklung des Projektes verantwortlich zeichnet.



Die Spin-off-Unternehmensgründungen sollen sich innerhalb der nächsten 3 Jahre in Zahl und Volumen verdoppeln, hofft Dorn auf einen Multiplikations-Effekt. 1999 wurde über das Seedfinancing-Programm,



das HighTech-Venture-Finanzierungs-Programm der Innovationsagentur, ein Finanzierungsvolumen von rund 20 Mill. Schilling transportiert.



Auch an der von der Innovationsagentur veranstalteten Börse für Business Angels solen Privatinvestoren für dieses Projekt angesprochen werden, kündigte Dorn an.