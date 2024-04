BAWAG war 1999 besonders aktiv

Die Übernahme der Mehrheit an der Österreichischen Verkehrskreditbank (ÖVKB), die Beteiligung an der Hypo-Bausparkasse, die in Zukunft LBA Landes Bausparkasse heißt, und die Kooperation mit dem



amerikanischen Finanzhaus Refco haben das abgelaufene Geschäftsjahr geprägt, sagte BAWAG-Generaldirektor Helmut Elsner am Freitag in einer Pressekonferenz. Das Betriebsergebnis werde bei einer



Bilanzsumme von 290 Mrd. Schilling (plus 8,5%) nach vorläufigen Zahlen bei 2,2 (nach 2,1) Mrd. Schilling zu liegen kommen, gab Elsner bekannt. Den Aktionären (Bayerische Landesbank und ÖGB) stellt er



eine unveränderte Dividende von 12% in Aussicht.



Die Forderungen an Kunden stiegen um 8% auf 200 Mrd. Schilling, wobei sich die Kredite an unselbständig Erwerbstätige um über 30% erhöhten. Auf der Passivseite war es der BAWAG auch heuer wieder



möglich, die Spareinlagen gegen den Markttrend zu steigern. Zum Jahresende werde ein Stand von 115 Mrd. Schilling ausgewiesen werden, was einem Zuwachs von über 6 Mrd. Schilling entspreche, sagte



Elsner. Dies sei angesichts der interessanten Angebote aus dem Wertpapierbereich beachtlich und dem Marketing zu verdanken.



Zu Berichten, wonach sein Institut gemeinsam mit ihrer Aktionärin BayernLB und der Allianz Versicherung um die zur Privatisierung stehende Postsparkasse (P.S.K.) bieten wolle, meinte Elsner: "Wenn,



dann bieten wir alleine." Zumindest sei die BayernLB nicht dabei. Die Vertriebs-Zusammenarbeit mit der Allianz Elementar-Gruppe habe der BAWAG ein Kreditvolumen von 1 Mrd. Schilling gebracht.