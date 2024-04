BayernLB will von Ex-Chefs 200 Millionen wegen Hypo

Auf dieser hat der ehemalige BayernLB-Risikovorstand Gerhard Gribkowsky 25 Millionen Euro gebunkert, wobei die Herkunft des Geldes unklar ist. Berichten zufolge könnte es sich um verdeckte Zahlungen rund um die Formel I handeln. Laut "Süddeutscher Zeitung" existiert ein diesbezügliches Mahnschreiben eines Anwalts Gribkowskys an Formel-1 Chef Bernie Ecclestone. Dieser hat bis jetzt jede Verwicklung dementiert.



Klage in Österreich folgt



Wo auch immer das Geld herkommt, die Bayern versuchen nun, die Stiftung - die ja eigentlich eine eigenständige Rechtsperson ist - zu knacken. Zu diesem Zweck hat die Münchner Bank in Gribkowskys Fall nun die geplante Schadenersatzklage in Sachen Hypo vorgezogen - Klagen gegen sieben weitere Ex-Vorstände sollen erst später folgen.



Wie ein Sprecher von Bayerns Finanzminister Georg Fahrenschon im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" erklärt, ist die Schadenersatzklage Grundlage für eine Anfechtungsklage bezüglich der Stiftung in Österreich. So wolle man sich den Zugriff auf das hier liegende Vermögen sichern. Experten zufolge besteht die Möglichkeit, etwaige Widerrufs- oder Änderungsrechte eines Stifters zu pfänden und gegebenenfalls gegen dessen Willen auszuüben.



Auch die Hypo strengt Schadenersatzklagen an - nicht jedoch gegen Mitarbeiter der unteren Ebene, die sich im Rahmen eines Amnestieprogramms als Zeugen zur Verfügung stellen. Unbestätigten Informationen zufolge sollen gerade einmal fünf Personen dieses vor gut zwei Wochen abgelaufene Angebot genutzt haben. Die Zahl will man seitens der Bank nicht kommentieren. Man sei jedoch mit Quantität und Qualität des Rücklaufes sehr zufrieden.