"Wer rettet Dina Foxx?" präsentierte die Geschichte einer inhaftierten Datenschutzaktivistin, die - so weit, so TV-Krimi - im Rahmen eines Anwaltsgespräches in Rückblenden erzählt wurde: Eine Frau und ihre Skepsis bekämpfen die Vergläserung der Menschheit. Die Frau wird zu mächtig, in ein Komplott verwickelt und des Mordes an ihrem Freund bezichtigt.



Die Geschichte verband unterhaltende Elemente mit dem ernsthaften Bestreben, Überwachung und Datenspeicherung kritisch zu beleuchten, und kokettierte auf der Storyebene schließlich auch mit einer Frage: Ist das noch berechtigter Zweifel oder doch bereits Paranoia? Die Handlung riss auf dem Höhepunkt ab, der Film endete mit einem Verweis auf die bereits vor Wochen als quasi-reales Infoportal (und ohne Hinweis auf die ZDF-Unternehmung) gestartete Homepage www.freidaten.org. Dort ist das Publikum nun gefordert, den Fall aufzuklären. Bedient die Kanäle! Hinterlasst Spuren! Crossmedia hat für die TV-Anstalt schließlich den Vorteil, hinter dem anonymen Fernseher von einst endlich einen klar definierten User zu sehen.