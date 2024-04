All-time-high: Höchster Kurs seit Ausgabe.



B2B-Finanzierung: Finanzierung für Unternehmen, die im Business-to-Business-Bereich tätig sind.



Buyout-Fonds: Fonds, die sich auf Übernahmen und Management-Buy-Outs (MBO) spezialisieren.



Early/Seed Stage VC: Finanzierung mit Risikokapital in einer sehr frühen Phase.



IPO: Initial Public Offering; Einführung eines Unternehmens an der Börse durch Verkauf von Unternehmensanteilen (Aktien) an die Öffentlichkeit.



Later Stage VC: Finanzierung mit Risikokapital zwischen Gründung und erstem Ausgabetag.



Mezzanin-Finanzierung (ugs.): Bezieht sich auf stufenweise Finanzierung, die zwischen Seed-Financing und erstem Ausgabetag stattfindet.



Performance: Wertentwicklung ("Leistung") einer Vermögensanlage (z.B. Portfolios, Investmentfonds oder einer einzelnen Aktie), meist auf einen bestimmten Zeitraum bezogen und in Prozent ausgedrückt.



Private Equity: Eigenkapital, das von Privaten zur Verfügung gestellt wird.



Venture Capital (VC): Risikokapital; Beteiligungskapital, das im Gegensatz zu einem Kredit nicht von Sicherheiten, sondern von der geschätzten Ertragschance des finanzierten Unternehmens abhängt.



Venture Fonds: Fonds, die sich auf Risikokapital-Finanzierung spezialisieren.



Quelle: Wiener Börse AG; weitere Informationen unter: www.wbag.at