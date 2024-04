Behagliches Wohnen steht hoch im Kurs

Behagliches Wohnen ist bei den Österreichern hoch im Kurs: 64 Prozent geben an, dass ein gemütliches Zuhause für ihre Lebensqualität sehr wichtig ist. Zwei Drittel der heimischen Haushalte möchten in den nächsten ein bis zwei Jahren qualitative Verbesserungen an ihrem Wohnraum vornehmen.