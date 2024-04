"Behörden-Chefs müssen ältere Semester fit halten"

Strategien für Personalmanagement der Generation 50-Plus. | Umsetzung in Praxis scheitert oft an Führung und Gesetz. | Wien. "Nicht das Alter ist das Problem, sondern unsere Einstellung dazu", wusste schon der römische Staatsmann und Philosoph Cicero. Diesen Leitspruch werden sich Personalverantwortliche in der Verwaltung in den nächsten Jahren wohl mehr als zu Herzen nehmen müssen. Denn durch den Personalabbau in den Behörden und den gleichzeitigen Aufnahmestopp neuer Mitarbeiter wird die Belegschaft stetig älter. Das Durchschnittsalter der Bundesbediensteten liegt derzeit in Österreich bei rund 43,5 Jahren. Ein Drittel der Mitarbeiter geht bis 2020 in Pension.