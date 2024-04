Behutsamkeit von Boliviens Präsident

+++ Analyse: Morales Sein und Schein. | Evo Morales, der Staatsbesuche in Streifenpulli und Lederjacke absolviert, ist entgegen der allgemeinen Einschätzung ein Verfechter strikter Kleidungsvorschriften. Noch bevor Boliviens indigener Präsident am Sonntag angelobt wurde, ließ er sich am Samstag von Aymara-Priestern zum "Großen Kondor", dem Anführer sämtlicher Indigener im Andengebiet, weihen. Dabei erschien Morales in einem tadellosen und allen zeremoniellen Vorschriften entsprechenden traditionellen Gewand.