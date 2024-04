Bei Baufirma Plantrans wackeln 133 Jobs

Obervellach. Das Kärntner Straßen- und Brückenbauunternehmen Plantrans GmbH um Robert Bugelnig hat laut KSV1870 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. 133 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen, 113 Dienstverhältnisse wurden zur Auflösung beim AMS angemeldet. Denn die Teilbetriebe Metallbau, Transport und Frächterei, Werkstatt, Disposition, Verwaltung/Lagerhalle und das Sekretariat sollen geschlossen werden. Nur die Bereiche Betontransport, Bauhof, Kalkulation und das Rechnungswesen sollen weiter betrieben werden.



"Aufgrund zu hoher Personalkosten und zu geringer Auslastung musste Plantrans am Standort in Spittal an der Drau im Wirtschaftsjahr 2010/2011 einen operativen Verlust von rund 600.000 Euro hinnehmen", heißt es Im Insolvenzantrag. Hinzu kamen mehrere wirtschaftliche Miseren: Mit einer weiteren Gesellschaft kaufte die Familie Bugelnig im Jahr 2004 um drei Millionen Euro einen Steinbruch in Bosnien. Den Deal finanzierte die Bank Austria, Plantrans hat die Bürgschaften übernommen.



"Der Steinbruch kam nie so recht ins Laufen, im aktuellen Wirtschaftsjahr mussten Verluste in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro hingenommen werden", heißt es im Antrag weiter. Eine weitere Tochterfirma in Rumänien schlitterte bereits 2009 in die Pleite, der Verlust betrug 500.000 Euro. Einer Firma RKM KG hat Plantrans 600.000 Euro als Darlehen gewährt, das aber mittlerweile uneinbringlich ist. Und beim "Baulos Grafenstein" musste eine Rechnungskorrektur in Höhe von 330.000 Euro hingenommen werden. Dazu kommen weitere Forderungsausfälle in Höhe von 200.000 Euro bei Bauvorhaben.



Laut Barbara Wiesler-Hofer vom KSV1870 hat das Bauunternehmen 11,58 Millionen Euro Verbindlichkeiten, davon entfallen 5,41 Millionen Euro auf die Kärntner Sparkasse, die Bank Austria und die Raiffeisenlandesbank, 1,82 Millionen Euro auf Lieferanten, 1,56 Millionen Euro auf die Mitarbeiter und 1,48 Millionen Euro auf Haftungen.



Die Aktiva werden mit einem Zerschlagungswert von 6,03 Millionen Euro beziffert, das freie Vermögen beträgt nur 2,66 Millionen Euro.