Bei der Mehrwertsteuer ist eine Einigung in Sicht

Luxemburg könnte nun einlenken. | Reverse Charge erst im März Thema. | Brüssel. Das seit Jahren dauernde Ringen um die Mehrwertsteuerreform für grenzüberschreitende Dienstleistungen könnte am Dienstag zu Ende sein. Erstmals habe nun auch Luxemburg Bereitschaft zum Einlenken signalisiert, hieß es in Diplomatenkreisen. Das kleine Fürstentum mit seinen niedrigen Steuersätzen hatte sich als letzter Mitgliedsstaat gegen die geplante Verlagerung des Besteuerungsortes ins Zielland der Dienstleistungen gewehrt. Österreich könnte im Fall einer Einigung empfindliche Steuerausfälle für in Deutschland geleaste Firmenwagen und ein Urteil des EuGH abwehren.