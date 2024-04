Bei insolventer Großfleischerei Kocourek GmbH wackeln 27 Jobs

Krems/Gars am Kamp. Die Kocourek GmbH hat laut Alexander Klikovits vom KSV1870 ihre Zahlungen eingestellt. Am Landesgericht Krems wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Der Fleischereibetrieb beschäftigt 27 Mitarbeiter.



"Als Hauptursache für die Insolvenz wird angegeben, dass im vergangenen Jahr erhebliche Investitionen in ein neues Betriebsgebäude getätigt wurden, jedoch waren auf Grund der starken Niederschläge zusätzliche, nicht budgetierte Aufwendungen für sogenannte Bodenbeschaffungsarbeiten in Höhe von 150.000 Euro nötig", zitiert Klikovits aus dem Sanierungsantrag. " Durch eine Änderung einschlägiger Rechtsvorschriften waren weitere 50.000 Euro in Eigenkläranlagen zu investieren." Während der Übersiedlung an den neuen Standort kam es auch zu einem Ausfall der Kühlung am alten Standort, sodass Ware im Wert von 100.000 Euro entsorgt werden musste.



Der Schuldenstand wird vom Unternehmen mit rund 4,6 Millionen Euro angegeben. Diesen Passiva stehen laut KSV1870 angeblich Aktiva in Höhe von 2,9 Millionen Euro gegenüber. "In welchem Umfang diese Vermögenswerte mit Rechten Dritter belastet sind, wird nunmehr vom Sanierungsverwalter zu prüfen sein", sagt Klikovits. Den Gläubigern wird 30 Prozent Quote geboten.