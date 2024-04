"Beim Einbau entscheiden Zentimeter"

"Wiener Zeitung":Was bedeutet das Konzept E-Fusion für die weitere Entwicklung der Elektromobilität?Helmut List: Die Elektrifizierung der Autos hat eine Hürde - das sind die Kosten. E-Fusion von AVL ist ein besonders kostengünstiges Konzept, das Raum spart, Gewicht spart, und damit die Elektrifizierung der Fahrzeuge erleichtert.



Die Kunden können sich verschiedene Varianten aussuchen?



Ja. Ein großer Vorteil ist die geringe Größe. Beim Einbau in ein Fahrzeug kommt es auf Zentimeter an. Das Besondere am Konzept E-Fusion ist, dass es aus einem Guss ist und dass man alle Varianten davon ableiten kann. Es ist hoch integriert und trotzdem ein Baukastensystem.



Wie viel könnte ein Hybridauto so billiger werden?



Das kann man so einfach nicht beantworten. Das hängt von der Art des Fahrzeuges und vom Hersteller ab. Außerdem muss man die Kosten für die Batterie berücksichtigen.



Haben Sie schon einen Käufer oder Interessenten?



Nein, wir sind erst jetzt mit dem Konzept in die Öffentlichkeit gegangen, es ist eine Eigenentwicklung.



Wo rechnen Sie am ehesten mit Interessenten?



In Europa. Die Bereitschaft, innovative Lösungen aufzunehmen, ist in Europa größer als anderswo. Wir wenden uns zuerst an unsere europäischen Kunden.