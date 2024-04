Beim Lebensmittel-Großhändler Feigl GmbH wackeln 55 Jobs

St.Pölten/Weistrach. Die Finanzprokuratur, die Anwaltskanzlei der Republik, hat im Namen des Finanzamtes Amstetten-Melk-Scheibbs einen Insolvenzantrag gegen die Feigl GmbH mit Sitz in Weistrach eingebracht.



"Es besteht kein Einwand gegen die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung", teilte die Feigl GmbH über ihre Anwälte dem Gericht mit. "Zunächst wird außer Streit gestellt, dass beim Finanzamt Rückstände bestehen und die Feigl GmbH überschuldet und zahlungsunfähig ist." Dabei ist die Finanz mit Forderungen in Höhe von 624.000 Euro nicht der größte Gläubiger.



Laut AKV, Creditreform und KSV1870 sind 55 Arbeitsplätze von der Insolvenz betroffen. Den Gläubigern wird eine 20-Prozent-Quote geboten. Der Betrieb soll fortgeführt werden.



Die Schulden



Die Schulden (Zerschlagungswert) beziffert die Feigl GmbH mit 6,114 Millionen Euro, davon entfallen 2,161 Millionen Euro auf Banken; das Gros betrifft die Raiffeisenbank Aschbach, nur 324.000 Euro entfallen auf die Factor Bank. Bei den Lieferanten steht der Lebensmittelhändler mit 2,657 Millionen Euro in der Kreide, dazu zählen laut Insolvenzantrag die dänische Nordic, Atteneder Wildhandel, Greisinger, Unilever Austria, AS Fleischhandels GmbH, Geru Handels GmbH und Rudolf Schatz. Rund 420.000 Euro schuldet Feigl seinen Mitarbeitern.



Das Vermögen



Die Vermögenswerte werden im Liquidationsszenario mit 1,565 Millionen Euro beziffert, das freie Vermögen beträgt aber nur 741.000 Euro. Denn: Auf dem Anlagevermögen (525.000 Euro) lastet eine Hypothek (400.000 Euro), die Vorräte (400.000 Euro) sind mit Eigentumsvorbehalten der Lieferanten (100.000 Euro) gesichert, und die Kundenforderungen (626.000 Euro) wurden in Höhe von 324.000 Euro an die Factor Bank abgetreten.



Als Insolvenzursachen werden "ein Geschäftsrückstand durch die Wirtschaftskrise" und "massive Baukostenüberschreitungen bei erforderlichen Baumaßnahmen" angeführt.