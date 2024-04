Beinahe sind sie komplett

An den 21 österreichischen Universitäten endete am Montag die Frist zur Wahl der letzten Universitätsräte durch die anderen Mitglieder der Gremien. An der Universität Innsbruck wurde keine Einigung erzielt.

"Die Mitglieder des Gründungskonventes konnten sich nicht einigen", so Sigmar Bortenschlager, Vorsitzender des Gründungskonvents der Universität Innsbruck, gegenüber der "Wiener Zeitung". Er habe das dem Ministerium gemeldet und Bildungsministerin Elisabeth Gehrer muss nun eine Ersatzvornahme treffen.



An den meisten anderen Universitäten wurden die letzten Mitglieder bereits bestellt. Die Ergebnisse der Sitzung an der Wirtschaftuniversität Wien und an der Akademie der Bildenden Künste waren bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt.



Als erster Universitätsrat hat das Gremium der Veterinärmedizinischen Uni Wolf-Dietrich von Fircks als Rektor bestätigt - aus einem Dreiervorschlag des Gründungskonvents.



Im Folgenden die noch ausstehenden letzten Miglieder der Universitätsräte:



Uni Wien



Max Kothbauer, ehem. Gen.-Dir. PSK



Uni Klagenfurt



Dr. Horst Gross, GF der Studiengesellschaft für Sparkassen-Innovation



TU Wien



Othmar Pühringer, ehem. Gen.-Dir. der VA Tech



Musik-Uni Wien



Prof. Dr. Gerhard Kramer, zuletzt Hofrat des VwGH



Boku



Prof. Dr. Hans Tuppy, ehem. Wissenschaftsminister



Med-Uni Wien



Michael Stock



Vetmed Uni



Univ.-Prof. Dr. Marian C. Horzinek, Uni Utrecht



Kunst-Uni Linz



Thomas Jozseffi, Gen.-Dir. der Salinen Austria



Med-Uni Innsbruck



Prof. Dr. Bernhard Fleckenstein, Uni Erlangen-Nürnberg



Med-Uni Graz



Dr. Ilse Bartenstein, Chefin der Pharmagruppe Lannacher



Kunst-Uni Graz



Ivanka Stoianova, Uni Paris VIII