Belastungen treffen Arme

Kritik an den Kürzungen im Sozialbereich kommt auch von Seiten der Kirche. Die evangelische Kirche stellt fest, dass "die Rechtsansprüche mündiger Bürger durch Almosen an arme Bittsteller ersetzt" werden. Oberkirchenrat Michael Bünker betonte: "Die Fakten liegen auf dem Tisch und die geplanten Maßnahmen treffen in vielen Bereichen die Ärmsten." Er fordert eine sofortige Rücknahme der Belastungen, denn sonst sei "die Berufung auf christliche Werte des Evangeliums wie Gerechtigkeit und Barmherzigkeit bloße Makulatur".