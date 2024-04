Belegschaft fordert Konzepte und "endlich Informationen"

Das war die einstimmig beschlossene Forderung einer Betriebsversammlung im Wiener Werk am Mittwoch. Heftige Kritik an den Personalabbauplänen bei der zur Auricon des Industriellen Herbert Liaunig



gehörenden Waagner-Biró am Standort Wien übte am Mittwoch auch die Wiener SPÖ. In einer einstimmig beschlossenen Resolution appellierten die Mandatare an den Vorstand des Unternehmens, rasche



Strukturinitiativen zur Sicherung des Standortes Wien unter Beibehaltung der Beschäftigtenzahl zu ergreifen. In der Stellungnahme wird an das von Auricon-Konzernchef Liaunig bei der Übernahme von



Waagner-Biró abgegebene Versprechen erinnert, den Standort Wien nicht nur zu erhalten, sondern sogar noch auszubauen, und die Forderung erhoben, dieses Versprechen einzuhalten. Waagner-Biró hatte,



wie berichtet, am Dienstag einen Personalabbau von 430 Mitarbeitern, davon 270 in Wien, angekündigt.



Die Standortpläne von Liaunig seien "ein glatter Wortbruch des Auricon-Konzernchefs, der bei Übernahme von Waagner-Biró eine Standortgarantie öffentlich abgab", kritisierte auch der grüne



Sozialsprecher Karl Öllinger. Die Grünen wollen jetzt eine "substantielle" Überarbeitung des sogenannten territorialen Beschäftigungplanes.