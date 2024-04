Belgien: Flämische Rechtsextreme verlieren Stimmen

Der rechtsextreme "Vlaams Belang" hat bei den Regionalwahlen in Belgien starke Einbußen erlitten. Das berichtete der Radiosender VRT am Sonntag mit Hinweis auf erste Ergebnisse aus Flandern. Unter dem Namen "Vlaams Blok" hatte die Partei vor fünf Jahren in Flandern noch als zweitstärkste Partei abgeschnitten.