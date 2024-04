Benedikt XVI. in das Pontifikat eingeführt

Papst Benedikt XVI. hat nach der Messe zur Amtseinführung den Petersplatz in einem offenen Fahrzeug verlassen. Er winkte der Menschenmenge zu und segnete sie, während die Glocken der Petersbasilika läuteten. Über eine halbe Million Menschen hielten sich auf dem Petersplatz und in den Straßen rund um den Vatikan auf.



Bundespräsident Heinz Fischer, Leiter der österreichischen Delegation bei der Messe zur Amtseinführung des neuen Papstes, hat indessen die Predigt von Benedikt XVI. als "eindrucksvoll und interessant" bezeichnet. "Der Papst hat die nichtkatholischen Christen und das jüdische Volk angesprochen, was als Zeichen der Versöhnung sehr positiv ist", sagte Fischer der APA.



Der Papst begrüßte Fischer und seine Frau nach der Messe in der Basilika. "Benedikt XVI. hat einen herzlichen Gruß an Österreich formuliert, nachdem ich ihm im Namen unserer Landsleute zum Pontifikatsbeginn gratuliert habe. Er hat mich gebeten, einen Gruß an das schöne Österreich zu richten, das er gut kennt", betonte der Präsident.



Fischer, der auch an der Begräbnismesse von Johannes Paul II. teilgenommen hatte, betonte, der Papst habe eine schwierige Arbeit vor sich, die alle Kontinente betreffe. Er werde jedoch in der Lage sein, die Schwierigkeiten seines hohen Amtes zu meistern. "Benedikt XVI. ist während der Messe entschlossen aufgetreten", meinte Fischer.



Mitglieder der österreichischen Delegation sind neben Fischer Nationalratspräsident Andreas Khol (V), Vizekanzler Hubert Gorbach (B) und Bildungsministerin Elisabeth Gehrer (V) . Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (V) befindet sich derzeit mit einer großen Wirtschaftsdelegation in China und ist daher verhindert.