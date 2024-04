Beppe Grillo - Antipolitiker mit starkem Hang zum Populismus

Rom. Wie die Rechtspopulisten fordert er den Austritt Italiens aus dem Euro-Raum und dem Staatspräsidenten Giorgio Napolitano, der im Wahlerfolg seiner "Bewegung fünf Sterne" keinen Boom sieht, empfiehlt er, sich auf die wohlverdiente Pension im kommenden Jahr einzurichten. Der aus einem kleinen Ort in der Provinz Genua stammende Komiker Beppe Grillo, dessen Bewegung bei den jüngsten Kommunalwahlen im Schnitt rund zehn Prozent der Stimmen kassierte und den traditionellen Parteien das Fürchten lehrte, liebt die starken Ausdrücke.



"Vaffanculo-Day" (Leck-mich-am-Arsch-Tag) nannte er seine Aktionstage in den Jahren 2007 und 2008 und in seinem täglich in italienischer, englischer und japanischer Sprache erscheinendem Blog, in dem eine ständig aktualisierte Liste von wegen Verbrechen verurteilten Abgeordneten erscheint, ist er nicht zimperlich. In einem im Februar in "Die Zeit" veröffentlichten Appell, in dem er die Deutschen aufforderte, Italien den Krieg zu erklären, hieß es unter anderem: "Schon jetzt schicken wir euch jeden Tag den Müll aus Kampanien - bitte nehmt uns auch die Politiker ab." Rassismus, Homophobie und Krypto-Totalitarismus stecke in seinen Worten, werfen ihm Gegner vor. Selbst will er gar nicht Abgeordneter werden, nicht zuletzt, weil er 1980 wegen fahrlässiger Tötung von drei Menschen bei einem Autounfall verurteilt worden ist.