Berlin pervers - Das Schicksal einer Rentnerin

Die Rentnerin ist zu einer Institution geworden, jeder Anwohner kennt

sie, und während sie auf Kunden wartet, sitzt die alte Dame auf ihrem

Klappstuhl und strickt Socken. Die Socken verschenkt sie an nette

Kunden.

Emma hat mehr als 40 Jahre in das Rentensystem eingezahlt, hat sich

als Krankenschwester ihren Lebensunterhalt verdient. Bis sie diesen

Beruf wegen eines kaputten Rückens einfach irgendwann nicht mehr ausüben

konnte. Sie kann auch nicht mehr den ganzen Tag stehen, in ihrem Alter

und mit dem kaputten Rücken unmöglich, verständlich. Um nicht abhängig

sein zu müssen verdient sie sich zu ihrer Hungerrente von 550 Euro so

das hinzu, was ihr ihre Unabhängigkeit bewahrt.

Die Dame aus Kasachstan kam ursprünglich nach Berlin, um ihre

erkrankte Schwester zu pflegen, das ist jetzt 9 Jahre her. Jetzt ist sie

ganz allein, denn ihre Angehörige ist inzwischen verstorben. Die alte

Dame lebt in einer kleinen Wohnung, die so gut wie total ihre Rente

auffrisst, 450 Euro kostet diese, wie die Berliner Zeitung berichtet. Und weiter wird erzählt, dass sie aus dem Verkauf um die 4 Euro am Tag für sich verdient. Mager genug!

Jetzt aber kann es vielleicht selbst mit diesem geringen

Zusatzverdienst bald vorbei sein, denn jemand hat die alte Dame

angezeigt. Die Polizei war schon bei ihr, wollte ihre Gewerbeerlaubnis

sehen, und auch das Ordnungsamt ist eingeschaltet.

Sie hat zwar eine Gewerbeerlaubnis, das Sitzen aber soll ihr jetzt

von Amts wegen verboten werden, denn dafür benötigt man vom Ordnungsamt

eine Straßensondernutzungserlaubnis , die auch wieder 100 Euro im Jahr

kosten würde, und zudem sei die Brücke so schmal, dass es dafür ohnehin

keine Erlaubnis geben würde.

Wie ein Lauffeuer hat sich derweil das Schicksal der Rentnerin bei

den Anwohnern herumgesprochen, die jetzt Unterschriften sammeln, damit

die alte Dame nach wie vor auf der Admiralbrücke ihren kleinen

Zeitungsstand im Sitzen betreiben und dort bleiben darf, und auch der

Stadtrat Peter Beckers (SPD) hat sich inzwischen eingeschaltet und ist

der Ansicht, er werde alles versuchen, damit die Rentnerin für ihren

Standort eine Duldung aus sozialen Gründen erhält.

Jener aber, der eine solche Rentnerin auch noch anschwärzt, der soll

sich gefälligst schämen, man kann nur hoffen, dass es ihm nicht auch

irgendwann so schlecht ergeht wie dieser tapferen alten Dame, die nicht

einmal dem Sozialstaat auf der Tasche liegen will, was schließlich ihr

gutes Recht wäre. Was ist das nur für eine eiskalte perverse Stadt

geworden, wo man einerseits Millionen an einem Flughafen versenkt und

auf der anderen Seite so mit Menschen umgeht, die ihr ganzes Leben lang

für andere sich den Rücken kaputt gearbeitet haben?! Das ist pore

Menschenverachtung, wen man Rentner so behandelt, widerwärtig, einfach

ekelhaft!

Am perversesten aber ist wohl, dass die alte Dame einen Halbtagsjob

ausübt, für den sie sage und schreibe 4 Euro am Tag verdient, denn sie

sitzt dort von 9-14 Uhr, täglich. Ich nenne so etwas Sklavenarbeit!

©denise-a. langner-urso/menschenzeitung.de