Berlusconi: Ein Lied zum Abschied

Niederlage nur vor Anhängern eingestanden | In pathetischem Ton beschwor der scheidende italienische Regierungschef Silvio Berlusconi seine Anhänger nach der Niederlage bei den Parlamentswahlen. Dazu trug er auch ein selbstgeschriebenes Lied vor. "Lasst uns gehen, verlassen wir die Zeitungen, das Fernsehen, die Parteien. Lassen wir die allein, die mich nicht mehr wollen ... gehen wir auf eine einsame Insel, in eine andere Welt ... denken wir nur an das Leben und die Liebe", sang er am Freitagabend bei einem Essen den Anhängern und Mitgliedern seiner Partei Forza Italia in Triest vor. Die Wahlniederlage seines Mitte-Rechts-Bündnisses habe ihn "in tiefstem Herzen verletzt", hatte Berlusconi zuvor in seiner Rede gesagt.