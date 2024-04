Berlusconis Popularität befindet sich im Sinkflug

Linksopposition überholt in Umfragen die Regierungspartei. | Wien/Rom. Nach den jüngsten Affären befinden sich die Popularitätswerte des italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi im steilen Sinkflug. Nur noch 32,4 Prozent der Italiener äußerten laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage Wertschätzung für ihren Premier. Im Februar lagen Berlusconis Werte noch bei 48,3 Prozent. Berlusconi liegt damit unter den Führungspersönlichkeiten am vorletzten Platz. Nur sein Koalitionspartner Umberto Bossi von der rechtspopulistischen Lega Nord schneidet mit bloß 30,6 Prozent Zustimmung noch schlechter ab.