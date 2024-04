Bernanke sieht unsichere Zukunft

Die Wirtschaft erholt sich nach Einschätzung der Fed-Notenbanker aber weiterhin.



Zwar werde die Fiskalpolitik und das Auffüllen von Lagerbeständen die konjunkturelle Erholung weniger befeuern als in den vergangenen Quartalen, sagte Bernanke. Doch eine steigende Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen dürfte der US-Wirtschaft dabei helfen, weiter zu wachsen.



Bernanke bekräftigte zudem die Niedrig-Zins-Politik der Fed: Die Zinsen im Dollar-Raum würden für eine "längere Zeit" niedrig bleiben. Der Markt reagierte dennoch negativ auf die Äußerungen: Kurz nach Veröffentlichung des Redemanuskripts von Bernanke gaben die US-Börsen deutlich nach.



US-Anleihen mit Gewinnen



Die US-Staatsanleihen legten nach den Aussagen Bernankes deutlich zu. Vor allem am langen Ende zogen die Rentenpapiere mit Beginn der Rede vor dem US-Senat kräftig an.



Marktteilnehmer sprachen in der Folge von neuerlich spürbarer Risikoscheu der Anleger, ersichtlich in fallenden Aktienmärkten und Flucht in US-Dollar und Anleihen.



Zweijährige Anleihen rückten um 1/32 Punkt vor auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,560 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 6/32 auf 101 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,644 Prozent.



Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren gewannen 18/32 Punkte auf 105 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,882 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sprangen um 1 18/32 Punkte an auf 108 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,894 Prozent.



NameLaufzeitaktuell %zuletzt %Fed-FundsTaggeld0,2000,210Schatzwechsel3 Monate0,1500,150Schatzwechsel6 Monate0,1900,190Staatsanleihen10 Jahre2,8822,936Staatsanleihen30 Jahre3,8943,973



(APA)