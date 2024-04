Besessen von der Schönheit

"Ich genieße Kunst. Ich liebe solche Kunstwerke. Ich sammelte sie und behielt sie zu Hause." So soll sich einer der berühmtesten Kunstdiebe, Stéphane Breitwieser, bei seiner Gerichtsverhandlung verteidigt haben. Der Franzose stahl in den Jahren 1995 bis 2001 über 200 Ausstellungsstücke im Wert von etlichen Millionen Euro. Zum Verkauf angeboten hat er sie nicht, er stahl sie zur eigenen Ergötzung, aus einer nicht zu zügelnden Leidenschaft für die Schönheit der Kunst - was er in seinem autobiografischen Buch "Bekenntnisse eines Kunstdiebes" später detailliert darlegte.