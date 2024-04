Bespitzelt Bwin?

Vorwurf der Spionage-Affäre im Glücksspielumfeld. | Online-Anbieter Bwin dementiert, von illegalen Aktionen gewusst zu haben. | Wien. Die Grabenkämpfe in der heimischen Glücksspiellandschaft sind um eine Facette reicher geworden. Der Unternehmer Gert Schmidt, der 2007 mit zahlreichen Anzeigen gegenüber Online-Wettanbietern auf sich aufmerksam gemacht hat, ist laut "profil" von einem Detektei-Büro bespitzelt worden - und zwar im Auftrag des bisher größten "Opfers" von Schmidt: dem heimischen Internet-Anbieter Bwin, der von Schmidt und dessen PR-Agentur mit Vorwürfen des illegalen Glücksspiels, der Umgehung der Steuerpflicht sowie des unlauteren Wettbewerbs juristisch eingedeckt worden ist. Damals verwunderlich: Schmidts Geschäftsfelder standen allerdings in keinerlei Konkurrenz zu Bwin oder anderen Online-Anbietern. In der Branche wurde gemutmaßt, dass Schmidt im Auftrag des großen Bwin-Rivalen Casinos Austria handelt, eine Verbindung, die bis jetzt allerdings nie nachgewiesen werden konnte. Im "WZ"-Interview (vom 20.4. 2007) gab Schmidt damals, zu den Vorwürfen befragt, dagegen bloß "Zivilcourage und Markthygiene" als Triebfedern für seine Klagen an.