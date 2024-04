Bestandene Reife- und Diplomprüfungen 1960 bis 2009

Bei diesem Zuwachs ist besonders die Veränderung der Geschlechterverteilung Maturanten bemerkenswert. Waren Frauen in den 1960er-Jahren mit einem Anteil von weniger einem Drittel an allen Reifeprüfungen so stark unterrepräsentiert, dass von einer klaren Benachteiligung in der Bildungspartizipation gesprochen werden kann, so erwarben in den letzten Jahren deutlich mehr Frauen als Männer eine Matura. Zuletzt betrug der Frauenanteil 58% (Abschlussjahrgang 2009).



Schultypen insgesamt



PrüfungsjahrgangÖsterreich zusammenÖsterreich weiblich196010.832keine Zahlen197016.0695.471198026.74913.124199032.79917.168200037.58721.473200137.25521.240200236.01020.602200336.72521.198200437.60821.809200537.79021.821200639.03522.758200740.48823.568200840.81723.574200941.54624.062

Allgemein bildende höhere Schulen

PrüfungsjahrgangÖsterreich zusammenÖsterreich weiblich19607.322keine Zahlen197012.3844.428198017.4849.404199015.1448.187200017.19710.294200116.4109.727200214.8808.873200314.6328.700200415.4859.398200515.3879.215200616.0969.587200717.09510.213200817.34310.257200918.44510.891



(Quelle: Statistik Austria)