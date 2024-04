Betrug am Wochenende

Schwieriger wird es schon sein, den gemeldeten Schwindeleien bei den rumänischen Präsidentenwahlen auf den Grund zu gehen. Wohl im Sand verlaufen wird die Suche nach der Wahrheit bei dem, was Hacker aus abgefangenen E-Mails von Wissenschaftern (eigenartigerweise zeitgerecht vor dem Klimagipfel) herausgefunden haben wollen: Absprachen und Manipulation von Klimaprognosen mit dem Ziel der Dramatisierung der Folgen zu geringer Reduktion der Treibhausgasproduktion.



Aber auch wenn diese Schummeleien dingfest gemacht werden sollten, wird sich erst in fernster Zukunft herausstellen, ob diesen Wissenschaftern ein Maria-Theresien-Orden oder eine Rüge wegen eitler Manipulation gebührt.



So wie auch wohl nie der Wahrheitsbeweis für die Behauptung zu erbringen sein wird, die Pharmaindustrie habe unter Ausnützung medialer Sensationsgier die Impfwelle gegen die Schweinegrippe ohne sachliche Notwendigkeit in Gang gesetzt. Man kann eben nicht ausprobieren, wies ohne Impfungen laufen würde, und eine Pandemie mit Tausenden Toten riskieren.