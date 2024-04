Betrüger bedienten sich an britischen Steuergutschriften

Mit falschen Identitäten haben sich Kriminelle in Großbritannien Steuergutschriften in Millionenhöhe ergaunert. Unter heftigem Beschuss geriet in diesem Zusammenhang auch die britische Regierung, nachdem bekannt wurde, dass der britischen Steuerbehörde HM Revenue and Customs die Schwachstelle in dem für die Abwicklung von Steuergutschriften verwendeten Webportal bereits seit gut einem halben Jahr bekannt gewesen sein soll.