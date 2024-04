Bewegt leichter leben

Der Ö1-Radiodoktor ordinierte am Montag akustisch im Wiener Rathaus. Man hatte sich das Thema "Bewegung ist leben" gestellt. Wohl um den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung zu untermauern, sind die Wiener zu Hauf ins Rathaus gepilgert. Selbstredend stand diese Sendung mit der Abnehmoffensive des ORF "Leichter leben" in Zusammenhang. Apotheker und Ärzte redeten so seelenvoll über die fürs Abnehmen unabdingbaren Komponenten Bewegung und Ernährungsumstellung, dass man seine Sitzmuskeln direkt zucken spürte.



In Amerika soll die Abspeck-Animation bereits in Nötigung übergegangen sein. Freiwillige, man könnte auch sagen Erweckte, kommen unangemeldet in Büros öffentlicher Stellen und bringen die Übergewichtigen dazu, sich auf die Waage der Wahrheit zu stellen. Es sind harte Zeiten für die wirklich Dicken, wenn diejenigen mit ein paar Kilo über Normal so viel Wind um das Bisschen machen . . .



Analog zur Schweigeminute erlebte ich aus Anlass des Todes von John Phillips von den legendären "The Mamas and the Papas" wieder einmal eine Wutminute: Hätte man Blue Danube Radio nicht zugesperrt, dann könnte der mit 65 Jahren frühe Tod des Weltstars durch das Abspielen von u. a. "California Dreamin'" gebührend begangen werden. Ich hatte gerade mit der Volksschule begonnen, als Mr. Phillips Flower-Power-Weltruhm erlangte. Damals wurden die Hörer von Sendern noch nicht nach Alter segregiert . . . Wer weiß, ob FM4-Hörer ahnen, dass sich die Welt - wie die Scheiben - schon ein Weilchen dreht.