Bewegung im Schulsystem

Schmied will Gesamtschule als Modellversuch starten. | Widerstand in der ÖVP bröckelt. | Wien. Bildungsexperte Günter Haider kündigte in der Vorwoche in der "Wiener Zeitung" an, dass die Gesamtschule in zwei Legislaturperioden verwirklicht werden kann. Bildungsministerin Claudia Schmied will nun ernst machen. Im "Kurier" erklärte sie, dass sie noch in dieser Legislaturperiode in ausgewählten Modellregionen eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen erproben will. Damit wird der erste Schritt gesetzt. Die Ministerin spricht aber lieber von einer "gemeinsamen Schule der Vielfalt". Mit dieser neuen Begrifflichkeit will sie dem Koalitionspartner den Zugang erleichtern.