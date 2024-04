Bierzelte gegen Festspielstätten

Wir sind Kulturnation. Die Politik sieht das auch so. Leider immer nur dann, wenn sie gerade wieder einmal bunt schillernde Schmuckfedern zur Imagepolitur braucht. Als Wirtschafts- und vor allem Tourismusfaktor ist die Kulturszene des Landes nicht zu überschätzen. Ganz zu schweigen von den (nachgewiesenen) positiven Auswirkungen, die der Besuch von Kunst- und Kulturveranstaltungen auf den Einzelnen haben. Oder vom aufklärerischen und befriedenden Effekt auf für eine kulturinteressierte Gesellschaft an sich. So viel Optimismus darf sein.