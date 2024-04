Big Flocke

Nun wird das kleine Mädchen vom Ziehvater aufs Leben vorbereitet und die halbe Welt schaut zu. Ein Schicksal wie aus einer Seifenoper und doch Realität.



Am Dienstag stand das Kind mit den süßen Knopfaugen im Mittelpunkt einer Livesendung der ARD. Auf Schritt und Tritt von der Öffentlichkeit verfolgt durfte Flocke, so der poetische Name des Mädchens, einen kleinen Ausflug unternehmen. Wer braucht noch "Big Brother" und die ermüdenden Beziehungsrituale der "homo sapiens"-Gattung, ein kleiner "ursus maritimus" und ein Zoo reichen allemal, um für Quote zu sorgen.