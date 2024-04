Bildung und Gespräch als Mittel gegen Fanatismus

Österreichische Muslime warnen vor Generalverdacht. | Wien. "Panik und Hysterie sind unbegründet." Am Montag warnte die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) vor einem Generalverdacht gegen Muslime. Aber "man muss weiter daran arbeiten, dass sich fanatische Einstellungen erst gar nicht bilden", sagte IGGiÖ-Medienreferentin Carla Amina Baghajati. Innermuslimische Bildung, "Integrationstheologie", Deutschkurse in Moscheen und Dialog nach außen seien konkrete Maßnahmen. Weiters sei eine Ausbildungsstätte für Imame in Österreich geplant.